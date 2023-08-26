Как замариновать баклажаны на зиму: кусочками в томатном соусе – получается изумительная вкуснятина

Не обязательно при заготовке баклажанов измельчать их в икру, а можно сделать вкуснющую закуску в томатном соусе, где синенький будет кусочками. Это одновременно получается и подливка к основному блюду, и холодная закуска для разнообразия стола.

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Чтобы ее приготовить, понадобится 2 кг баклажанов, 3 кг помидоров, по 200 гр растительного масла и сахара, 2 ст. ложки соли, 100-150 г уксуса, а также 2 стручка острого перца и 2 головки чеснока.

Помидоры с перцами прокручиваем в мясорубке или измельчаем в блендере. Ставим на огонь, солим, варим 15 минут.

Баклажаны режем на брусочки, с кожурой можно поступить на ваше усмотрение – убрать или оставить. И высыпаем к помидорам, варим все это 40 минут, в конце выливаем уксус, раздавленный чеснок. Теперь закатываем в банки, и укутанную в одеяло отставляем на 1-2 дня остывать.

По материалам телеграм-канала «Домашние заготовки‎»