Эта противная желтая полоска в унитазе исчезнет с глаз долой: вот как мы от нее избавились

Многие хозяйки тратят уйму денег на покупку бытовой химии. Однако, спускать весь семейный бюджет на средства для унитаза сегодня опрометчиво, ведь в цене они взлетели неимоверно. А лучше воспользоваться народным средством, которое не стоит ничего.

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То есть дополнительных трат этот способ очистки унитаза не требует. Поскольку средство есть на кухне у любой хозяюшки. Это 9%-ный уксус. Также эффективна пищевая сода. Оба этих вещества отлично избавляют чашу унитаза от желтой полоски ржавчины по ходу воды.

Уксус разбавлять водой не нужно, наносим на проблемный участок пульверизатором. Ждем, а потом чистим ершиком.

А соду применяем уже после чистки. Ее засыпаем в сливной бачок, она станет предотвращать ржавчину. Правда, не забывайте подсыпать соду регулярно, она ведь смывается. И противной желтой полоски в унитазе больше не увидите.