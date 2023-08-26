Что делать с опавшей гнилью под яблонями: мудрые дачники не выкидывают

Под каждой яблоней по осени скапливается много падалицы. И многие дачники просто избавляются он нее, стараясь как можно скорее ее собрать и выкинуть. А вот мудрые садоводы так не поступают. Подгнившие опавшие фрукты они берегут.

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Потому что этот материал может принести огромную пользу всему саду. Падалица богата микроэлементами и витаминами, считается отличной подкормкой для садовых деревьев и кустарников.

Правильно использовать подгнившие яблоки так: вокруг кустарников и деревьев надо сделать бороздки глубиной 10-15 см, заполнить их измельченной падалицей, закопать, присыпать мульчей. В результате иммунитет и урожайность удобренных посадок повысится, объяснила сайту Belnovosti агроном Анастасия Коврижных.