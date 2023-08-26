Как отмыть унитаз до блеска: распылили на стенки и смыли – чистый без усилий и не воняет

Народные средства в быту являются настоящей палочкой-выручалочкой. Ведь поиски эффективных чистящих средств могут затянуться, а их стоимость – довести до отчаяния. Тем более в период, когда ценники в магазинах переписывают все чаще.

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Для чистки унитаза до блеска может помочь обычный уксус. Он есть на каждой кухне, дополнительных трат не требуется. Просто залейте кислоту в распылитель и нанесите на внутренние стенки чаши.

Главное здесь – работать в перчатках и хорошо проветриваемом помещении. Потому что уксус надо оставить на поверхности на несколько минут. После этого просто пройдитесь ершиком и смойте.

По материалам сайта Belnovosti