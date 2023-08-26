Сицилийские помидорки у вас дома всю зиму: безумно вкусно, очень необычно - вялим вот так

На зиму можно не только насолить помидоров, но и навялить. Эта закуска родом из Сицилии и теперь доступна каждой хозяйке. Поскольку готовится легко и получается не хуже итальянской.

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Среднего размера томаты моем и сушим, нарезаем на половинки и выкладываем Затем нарезать на половинки и уложить срезом вверх, посыпать солью, добавить пряные травы (тимьян, базилик, розмарин, кориандр) по вкусу. Поставить в дегидратор или духовку, где вялить на протяжении 12–14 часов.

В случае с духовкой вялим на режиме не более 120 градусов Цельсия с приоткрытой дверцей, чтобы влага испарялась, а также время от времени переворачиваем.

По приготовлении томатов выкладываем их в простерилизованные банки, туда же по 2 зубчика чеснока, заливаем пряным растительным маслом, закрываем крышкой. Хранить можно в холодильнике или при комнатной температуре.

По материалам Телеграм-канала «Дачные советы‎»