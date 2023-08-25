Что будет с долларом: свежий прогноз по курсу валют на сентябрь 2023 года — два сценария

Рубль на этой неделе умеренно снижался во время торгов на Московской валютной бирже. В итоге, с 21 по 25 августа курс доллара вырос на 1,66 рубля, юаня — на 66 копеек, евро — на 1,11 рубля.
Что будет дальше? Аналитики в свежих прогнозах по курсу валют на сентябрь этого года прогнозируют два варианта развития событий.
«На данный момент есть два возможных сценария. Если Центральный банк помимо повышения ставки примет дополнительные меры, то доллар может начать осень на уровне 90 рублей или даже ниже. Но если регулятор ограничится только денежной политикой, то доллар, возможно, начнет сентябрь недалеко от текущих уровней, примерно в диапазоне 93-95 рублей», - отметил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.
По материалам vbanke.info