Что будет с долларом: свежий прогноз по курсу валют на сентябрь 2023 года — два сценария

Рубль на этой неделе умеренно снижался во время торгов на Московской валютной бирже. В итоге, с 21 по 25 августа курс доллара вырос на 1,66 рубля, юаня — на 66 копеек, евро — на 1,11 рубля.

Что будет дальше? Аналитики в свежих прогнозах по курсу валют на сентябрь этого года прогнозируют два варианта развития событий.

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