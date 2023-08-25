Вместо воды и молока: используйте этот напиток для приготовления котлет — блюдо будет невероятно сочным

Чтобы котлеты были пышными и сочными, в их состав добавляют подсохшую белую булку. Однако перед тем как ввести ее в фарш, хлебный мякиш нужно замочить в жидкости.

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Обычно для этого используют воду или молоко. Но, оказывается, есть и третий вариант. Со слов опытных кулинаров, для этих целей отлично подойдет черный чай.

Напиток не должен быть очень крепким, иначе блюдо будет горчить. По желанию в него можно добавить ложку сахара. Это только улучшит вкус мяса.

Если следовать данным рекомендациям, котлеты получатся невероятно сочными и очень вкусными.

Источник: издание belnovosti.by.