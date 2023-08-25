От 93 до 96 рублей: назван курс доллара на последний день лета — «американец» никак не успокоится

Доллар, евро и юань в последнюю пятницу лета на торгах на Московской валютной бирже вновь подорожали.
Курс доллара к закрытию биржи вырос вырос на 55 копеек, до 95,42 рубля, юаня — на 8 копеек, до 13,05 рубля, евро — на 36 копеек, до 103,02 рубля.
Эксперты в сфере финансов сходятся на том, что в последние дни лета доллар будет торговаться в пределах от 93 до 96 рублей. Когда уже успокоится и стабилизируется «американец», непонятно.
«Равновесие рыночного предложения и спроса на валюту может нарушиться с завершением налогового периода, в результате чего мы не исключаем временного закрепления доллара в зоне 95–96 рублей», — отметил Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций».
По материалам 1prime.ru