От 93 до 96 рублей: назван курс доллара на последний день лета — «американец» никак не успокоится

Доллар, евро и юань в последнюю пятницу лета на торгах на Московской валютной бирже вновь подорожали.

Курс доллара к закрытию биржи вырос вырос на 55 копеек, до 95,42 рубля, юаня — на 8 копеек, до 13,05 рубля, евро — на 36 копеек, до 103,02 рубля.

Эксперты в сфере финансов сходятся на том, что в последние дни лета доллар будет торговаться в пределах от 93 до 96 рублей. Когда уже успокоится и стабилизируется «американец», непонятно.

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