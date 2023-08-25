Просто положите туфли на ночь в этот отсек в холодильнике: даже самый стойкий запах от обуви исчезнет навсегда

Туфли невесты. Фото: Global Look Press

Справляемся с деликатной проблемой неприятного амбре от обуви.

Чтобы избавиться от неприятного запаха из туфлей, ботинок, кроссовок и другой обуви, нужно использовать... холодильник.

Да-да, это охлаждающее устройство поможет нейтрализовать зловоние, которым пропиталась ваша обувь.

Тут все просто: холодом убиваются бактерии и грибок, которые размножаются в теплой и влажной среде. А именно они и являются источником неприятного запаха.

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Обувь нужно положить в герметично-закрывающийся пакет и отправить в морозильную камеру на ночь.

Утром никаких неприятных запахов не будет.

По материалам ru.wikihow.com

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