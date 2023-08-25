Как усилить аромат и вкус приправ за пару минут — так делают опытные кулинары

Приправы могут существенно преобразить любой кулинарный шедевр. Особенно это касается блюд из мяса.

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Поэтому хозяйки не скупятся и щедро посыпают вырезку и прочие куски всевозможными пряностями.

На самом деле можно ограничиться парочкой щепоток. При этом аромат и вкус ничуть не пострадают.

Сэкономить приправы поможет маленькая поварская хитрость. Чтобы раскрыть весь потенциал пряных трав и растений, нужно всего лишь прокалить их на разогретой сковороде.

Чересчур усердствовать не стоит. Хватит всего пары минут, чтобы приправы стали ароматнее и приобрели более насыщенный вкус.

Источник: tut-news.ru.