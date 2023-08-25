Фиалка не хочет цвести? Подкормите ее этим средством: всего одна капля — и растение выпустит бутоны

Многие цветоводы жалуются на то, что фиалка никак не хочет цвести. Растение исправно выпускает новые листья и выглядит вполне бодро. А бутонов нет. И не ясно, в чем причина таких капризов.

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Если вам знакома такая ситуация, то знайте: проблему можно решить с помощью аптечного препарата. Речь идет о йоде. Оказывается, он является великолепным стимулирующим средством.

Чтобы приготовить активатор цветения, нужно смешать 3 литра отстоявшейся воды с одной каплей йода. Готовый состав следует использовать для полива. Уже через несколько процедур вы заметите первые бутоны.

Источник: издание belnovosti.by.