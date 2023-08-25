Стало известно о том, когда Елена Блиновская вернется в Интернет — очень скоро

Не так давно блогера Елену Блиновскую обвинили в неуплате налогов и в отмывании денег. На текущий момент идет следствие. Елена находится под домашним арестом. Ей запрещено пользоваться связью и Интернетом.

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Конечно, пока Елена не может вести блогерскую деятельность. Но поклонникам ее марафонов не терпится узнать, когда Блиновская порадует их очередным продуктом.

На этот вопрос ответила астролог Татьяна Калинина. По прогнозам специалиста, в ноябре разразится еще один скандал, будут суды и новые штрафы. Но это не затянется надолго. Арест Елены продлится до зимы 2024 года. Соответственно, уже в декабре Блиновская сможет продолжить свою работу.

Кроме того, эксперт отметила, что есть большая вероятность того, что в семье Блиновских произойдет пополнение. Поэтому будьте готовы к тому, что блогер объявит о беременности.

Источник: издание belnovosti.by.