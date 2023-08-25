Никогда не используйте этот овощ при засолке огурцов: банки не дотянут до зимы — рассол помутнеет

В конце августа у хозяек особенно много дел. Нужно не только собрать урожай, но и сделать закрутки на зиму.

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Одними из самых популярных консервированных овощей, несомненно, являются огурцы. Поэтому их заготавливают чуть ли не в промышленном масштабе. Однако из-за одной досадной ошибки все труды могут пойти насмарку.

Дело в том, что многие кулинары кладут в банки с огурцами свежий чеснок. А он, как оказалось, портит закрутки. Конечно, отказываться от ароматного овоща не стоит. Но лучше использовать сухие луковицы.

По словам известного шеф-повара и телеведущего Кирилла Голикова, в молодых зубчиках содержится слишком много воды. Кроме того, в отличие от подсушенного овоща, свежий чеснок не так богат фитонцидами. А именно эти вещества препятствуют образованию бактерий.

Все просто. Чем меньше фитонцидов, тем быстрее помутнеет рассол. Если вы хотите избежать подобных проблем, то никогда не используйте молодой чеснок. Отдайте предпочтение старому урожаю. Так будет безопаснее.

Источник: gorodovoy.ru.