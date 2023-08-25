Пять тысяч рублей придут на карты: объявлено о выплатах к первому сентября — кому так повезло

Школьная линейка первого сентября. Фото: Global Look Press

Рассказываем, кому именно будут перечислены деньги в канун нового учебного года.

Выплатам к первому сентября все-таки быть. Правда, не всем и не во всех регионах.

На этот раз принято решение властями Краснодарского края поощрить учителей и перечислить им на карты в связи с началом нового учебного года по пять тысяч рублей.

О единовременных выплатах педагогам в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Осенью этого года в Краснодарском крае еще и увеличат зарплату педагогам.

«С 1 октября все учителя независимо от стажа, работы в городе или на селе будут ежемесячно получать надбавку в пять тысяч рублей», — добавил губернатор Вениамин Кондратьев.

По материалам vnimanie.pro

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