Пять тысяч рублей придут на карты: объявлено о выплатах к первому сентября — кому так повезло

Выплатам к первому сентября все-таки быть. Правда, не всем и не во всех регионах.

На этот раз принято решение властями Краснодарского края поощрить учителей и перечислить им на карты в связи с началом нового учебного года по пять тысяч рублей.

О единовременных выплатах педагогам в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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