Смочите в этом ватный диск и приложите к подмышкам: запах пота улетучится безо всякого дезодоранта

Есть масса средств, которые могут отлично заменить дезодорант в борьбе с запахом пота. Одно из них — яблочный уксус.

О его чудодейственной способности уничтожать зловония, исходящие от тела, знали еще наши бабушки и прабабушки. Яблочный уксус обладает противомикробным действием и препятствует размножению бактерий, которые являются источником отвратительных ароматов.

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