Смочите в этом ватный диск и приложите к подмышкам: запах пота улетучится безо всякого дезодоранта

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто предпочитает обходиться без косметических средств по уходу за собой.

Есть масса средств, которые могут отлично заменить дезодорант в борьбе с запахом пота. Одно из них — яблочный уксус.

О его чудодейственной способности уничтожать зловония, исходящие от тела, знали еще наши бабушки и прабабушки. Яблочный уксус обладает противомикробным действием и препятствует размножению бактерий, которые являются источником отвратительных ароматов.

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Налейте яблочный уксус в небольшую мисочку и намочите в жидкости ватный диск. Затем протрите подмышки и оставьте до полного высыхания. 

Манипуляцию проводить оптимально дважды в день — утром и вечером.

По материалам womanshape.ru

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