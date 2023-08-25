Смочите в этом ватный диск и приложите к подмышкам: запах пота улетучится безо всякого дезодоранта

Есть масса средств, которые могут отлично заменить дезодорант в борьбе с запахом пота. Одно из них — яблочный уксус.
О его чудодейственной способности уничтожать зловония, исходящие от тела, знали еще наши бабушки и прабабушки. Яблочный уксус обладает противомикробным действием и препятствует размножению бактерий, которые являются источником отвратительных ароматов.
Налейте яблочный уксус в небольшую мисочку и намочите в жидкости ватный диск. Затем протрите подмышки и оставьте до полного высыхания.
Манипуляцию проводить оптимально дважды в день — утром и вечером.
По материалам womanshape.ru