С этого момента меняться не будет: озвучен самый новый курс валют — сколько теперь стоят доллар и евро

Центральный банк России по итогам торгов на валютной бирже устанавливает официальный курс валют на каждый следующий день. В пятницу курс озвучивается на два дня — субботу и воскресенье — и не меняется до начала торгов в понедельник.

Итак, курс доллара на 26 августа вырос на 0,3110 рубля, составив 94,7117 рубля (94,4007 рубля на 25 августа).

Курс евро снизился на 0,2133 рубля, до 102,2586 рубля (на день раньше евро стоил 102,4719 рубля).

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