Как отмыть ванну после квартирантов: нанесите эту смесь и подождите — налет отвалится сам

Фото: freepik.com / freepik

Это копеечное средство выручит даже в самых запущенных случаях.

Квартиранты съехали, а ванну почистить забыли? Не спешите хвататься за голову. Даже если сантехника выглядит очень запущенной, ее можно отмыть. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Для этого не придется покупать дорогую бытовую химию. Пятна ржавчины и известковый налет можно убрать подручными средствами. Все, что вам нужно, — это сода и перекись водорода.

Рецепт простой. Смешайте 100 граммов соды и 50 миллилитров аптечного средства. Нанесите получившуюся пасту на все проблемные места и подождите один час. Когда время пройдет, протрите ванну губкой и смойте остатки загрязнений струей чистой воды.

В случае необходимости процедуру можно повторить. Но, как показывает практика, проблема исчезает после первого нанесения.

 Источник: tut-news.ru.

Читайте также