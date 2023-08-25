Как отмыть ванну после квартирантов: нанесите эту смесь и подождите — налет отвалится сам

Квартиранты съехали, а ванну почистить забыли? Не спешите хвататься за голову. Даже если сантехника выглядит очень запущенной, ее можно отмыть.

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Для этого не придется покупать дорогую бытовую химию. Пятна ржавчины и известковый налет можно убрать подручными средствами. Все, что вам нужно, — это сода и перекись водорода.