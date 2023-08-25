Как отмыть ванну после квартирантов: нанесите эту смесь и подождите — налет отвалится сам

Квартиранты съехали, а ванну почистить забыли? Не спешите хвататься за голову. Даже если сантехника выглядит очень запущенной, ее можно отмыть.
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Для этого не придется покупать дорогую бытовую химию. Пятна ржавчины и известковый налет можно убрать подручными средствами. Все, что вам нужно, — это сода и перекись водорода.
Рецепт простой. Смешайте 100 граммов соды и 50 миллилитров аптечного средства. Нанесите получившуюся пасту на все проблемные места и подождите один час. Когда время пройдет, протрите ванну губкой и смойте остатки загрязнений струей чистой воды.
В случае необходимости процедуру можно повторить. Но, как показывает практика, проблема исчезает после первого нанесения.
Источник: tut-news.ru.