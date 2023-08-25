Раскрыт рецепт картофельного пюре из советских столовых: ни капли молока, вместо него добавляли другой продукт

Многие до сих пор с тоскою вспоминают нежный вкус картофельного пюре, которое подавали в советских столовых. Тысячи хозяек пытались повторить этот невероятный гарнир, но все впустую.

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А секрет оказался прост. Оказывается, из-за экономии в него не добавляли ни капли молока. А потрясающего вкуса добивались с помощью воды, которая оставалась после варки картофеля.

Сначала овощной отвар соединяли со сливочным маслом, а затем смешивали с картошкой. Вот и весь фокус. Как говорится, все гениальное просто!

Источник: дзен-канал «Новый очаг».