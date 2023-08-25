Вместо лаврового листа: положите этот ингредиент в рассол для томатов — получится в 100 раз вкуснее обычного

Чтобы консервированные томаты получились еще вкуснее, хитрые хозяйки кладут в маринад не лавровый лист, а морковную ботву. Обязательно попробуйте повторить этот трюк. Вы будете жалеть, что не знали о нем раньше.

Вам потребуется: 2 кг помидоров, 6 веточек моркови, 6 ст. ложек сахара, 2 л воды, 100 мл уксуса 9%, 2 ст. ложки соли и 10 горошин черного перца.

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Для начала томаты нужно помыть и обсушить. Затем овощи необходимо проткнуть зубочисткой в области плодоножки. Это важно, иначе помидоры могут лопнуть.

Далее положите на дно стерилизованных банок морковную ботву, добавьте перец и заполните оставшееся пространство помидорами. После этого вскипятите воду, перелейте ее в банки, накройте емкости стерильными крышками и дождитесь, когда жидкость отдаст тепло овощам.