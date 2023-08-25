Котлеты будут в разы вкуснее: просто сделайте это с мясорубкой, перед тем, как крутить фарш — простейшая манипуляция

Оказывается, чтобы котлеты получились вкусными, сочными и нежными, важен не только состав фарша, но и температура мяса.

Профессиональные повара рекомендуют делать фарш из охлажденного до двух градусов мяса.

Но и это еще не все. Холодной должна быть и мясорубка.

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