Котлеты будут в разы вкуснее: просто сделайте это с мясорубкой, перед тем, как крутить фарш — простейшая манипуляция

Оказывается, чтобы котлеты получились вкусными, сочными и нежными, важен не только состав фарша, но и температура мяса.
Профессиональные повара рекомендуют делать фарш из охлажденного до двух градусов мяса.
Но и это еще не все. Холодной должна быть и мясорубка.
Так что, мясорубку или ее детали нужно поместить в холодильник и подержать там несколько часов, а потом уже перекручивать мясо на ней.
Если же и мясо, и мясорубка будут недостаточно холодными, то фарш будет мяться, превратится в кашу. И конечно, котлеты из такого фарша будут далеки от идеальных.
По материалам novate.ru