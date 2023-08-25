Котлеты будут в разы вкуснее: просто сделайте это с мясорубкой, перед тем, как крутить фарш — простейшая манипуляция

Мясорубка и мясной фарш. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто стремится к совершенству во всем.

Оказывается, чтобы котлеты получились вкусными, сочными и нежными, важен не только состав фарша, но и температура мяса.

Профессиональные повара рекомендуют делать фарш из охлажденного до двух градусов мяса.

Но и это еще не все. Холодной должна быть и мясорубка.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Так что, мясорубку или ее детали нужно поместить в холодильник и подержать там несколько часов, а потом уже перекручивать мясо на ней.

Если же и мясо, и мясорубка будут недостаточно холодными, то фарш будет мяться, превратится в кашу. И конечно, котлеты из такого фарша будут далеки от идеальных.

По материалам novate.ru

Читайте также