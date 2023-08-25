Осенняя подкормка для крыжовника: этот состав поможет пережить зимние морозы — внесите до 15 сентября

Чтобы получить хороший урожай крыжовника в новом сезоне, нужно как следует подготовить кустарник к зимовке. Для этого необходимо обеспечить культуру фосфором и калием.

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Первый элемент укрепит корневую систему, а второй позволит растению сформировать прочный слой древесины.

Восполнить нехватку питательных веществ поможет раствор монофосфата калия. Готовится он просто. Возьмите 10 литров отстоявшейся воды и растворите в ней 7 граммов удобрения.

Полученный состав необходимо использовать для полива под корень. Этого количества подкормки хватит на одно взрослое растение.

Источник: издание belnovosti.by