Мерзкий запах исчезнет навсегда: просто обработайте обувь изнутри этим копеечным средством — справляемся с деликатной проблемой

Хозяйственное мыло нужно натереть на терке, затем залить стружку горячей водой. Когда мыло полностью раствориться, берем спонж, обмакиваем его в мыльной жидкости и обрабатываем обувь изнутри.

Остатки средства снимаем бумажными полотенцами. Оставить обувь в теплом месте до полного высыхания.

По материалам yborka.online