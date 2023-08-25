Мерзкий запах исчезнет навсегда: просто обработайте обувь изнутри этим копеечным средством — справляемся с деликатной проблемой

Копеечное средство, которое продается в каждом магазине, поможет решить деликатную проблему неприятного запаха от обуви. После обработки туфлей, ботинок, кроссовок этим простейшим веществом, зловония не будет, мерзких запах исчезнет.
Речь о хозяйственном мыле.
Хозяйственное мыло нужно натереть на терке, затем залить стружку горячей водой. Когда мыло полностью раствориться, берем спонж, обмакиваем его в мыльной жидкости и обрабатываем обувь изнутри.
Остатки средства снимаем бумажными полотенцами. Оставить обувь в теплом месте до полного высыхания.
По материалам yborka.online