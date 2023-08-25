Этот продукт справится с любыми жирными пятнами: насыпьте и подождите — стирать ничего не нужно

Вывести жирные пятна с одежды проще, чем вы думаете. Для этого не нужно покупать дорогие чудо-средства или смешивать сложные составы из диковинных ингредиентов. Вам потребуется только один недорогой продукт.

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Речь идет о рисовой муке. Все проще простого. Посыпьте ею проблемное пятно и подождите около 12 часов. За это время продукт сделает свое дело. Вам даже помогать не придется.