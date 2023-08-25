Россияне доминируют на турецких курортах: опубликована статистика 2023 года

В Турции подвели итоги семи месяцев 2023 года в сфере туризма. И оказалось, что россияне по-прежнему являются главными поклонниками турецких курортов. Из РФ в республику едет больше всего отдыхающих.

«Первое место заняла Российская Федерация с приростом в 59,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 3 498 614 человек. На втором месте – Германия с приростом в 7,32%, 3 211 724 человека, на третьем – Великобритания с приростом в 14%, 2 063 740 человек. За Великобританией следуют Болгария и Иран», - цитирует ТАСС сообщение Министерства культуры и туризма Турции.

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В иностранном ведомстве также отметили, что в минувшем июле страна приняла более 7 миллионов туристов, в том числе 884 585 россиян, что на 19,31% больше по сравнению с июлем 2022 года.