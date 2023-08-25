Как приготовить чебуреки за 15 минут: идеальный рецепт для тех, кому лень месить тесто

Чтобы полакомиться сочными чебуреками, больше не нужно долго стоять у плиты. Аппетитное блюдо можно приготовить всего за 15 минут.

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Все просто. Большую часть времени хозяйки тратят на вымешивание теста. Поэтому если заменить его лавашем, то время приготовления существенно уменьшится.

Вам потребуется: 300 граммов любого фарша, 2 небольшие луковицы, 30 миллилитров воды, яйцо, соль, приправы, растительное масло и 12 листов круглого лаваша.

Соедините в глубокой миске фарш, лук и воду. Добавьте сюда же соль и приправы, а затем хорошенько все перемешайте.

Далее возьмите листы лаваша и заверните в них получившуюся начинку. Фарш нужно выкладывать таким образом, чтобы края лепешки были свободными.

Смажьте края лаваша сырым яйцом и соедините их: должен получиться полукруг. На этом все. Чебуреки готовы. Нужно только пожарить.

Блюдо получается таким же вкусным, как то, что готовят по классическому рецепту. Многие даже не заметят, что вы схитрили и не стали месить тесто.

Источник: издание belnovosti.by