Как нужно жарить баклажаны, чтобы они не впитывали жир: расход масла снизится в 3-4 раза

Жареные кабачки и баклажаны любят многие, но лишь единицы умеют их правильно готовить. Дело в том, что эти овощи впитывают в себя огромное количество масла. Поэтому на выходе получается не самое полезное блюдо.

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Чтобы снизить расход масла в 3-4 раза, нужно воспользоваться одной кулинарной хитростью. Вам потребуется взбить куриное яйцо с небольшим количеством соли и щепоткой любимых приправ. И подготовить миску с пшеничной мукой.

Все просто. Нарежьте овощи кружочками. Окуните их в яйцо. Затем обваляйте в муке и отправьте в разогретое на сковороде масло. После этих манипуляций баклажаны перестанут впитывать жир.

Обжарьте овощные ломтики с двух сторон: до появления золотистой корочки и подавайте к столу. Дополните блюдо чесночным соусом. От этого оно станет еще вкуснее.

Источник: издание belnovosti.by