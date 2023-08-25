Больше ни один банан не почернеет: храните фрукты только таким образом — будут свежими две недели

Бананы любят многие, но далеко не все умеют правильно их хранить. Если поместить фрукты в холодильник, то они почернеют буквально за пару дней. А если воспользоваться маленькой хитростью, то фрукты останутся свежими даже через 2 недели.

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Все просто. Чтобы продлить срок годности бананов, необходимо раздобыть лист фольги. Однако не спешите заворачивать фрукты в блестящий материал. Потребуется обернуть только плодоножку.

Помимо этого, помните о том, что бананы нужно хранить при температуре от 13 до 15°C. Если учитывать эти рекомендации, то выбрасывать перезревшие плоды больше не придется.

Источник: novate.ru