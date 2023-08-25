Твердые нектарины созреют за несколько часов: просто положите их в один пакет с этим фруктом

В магазинах и в овощных лавках трудно найти по-настоящему спелые нектарины и персики. Обычно на прилавках лежат недозревшие плоды.

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Но это вовсе не повод отказывать себе в удовольствии полакомиться фруктами. Твердые нектарины и персики можно довести до нужной кондиции, если провернуть один трюк.

Инструкция простая. Сложите недозревшие фрукты в бумажный пакет и положите сюда же пару спелых бананов или яблок. Подождите 12 часов и наслаждайтесь мягкими ароматными плодами.

Объясняется этот фокус просто. Дело в том, что бананы и яблоки выделяют большое количество этилена. А этот газ положительно влияет на скорость созревания фруктов.

Источник: drink-drink.ru