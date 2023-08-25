Вносим под розу дешевое удобрение после 10 сентября: мягко перезимует, весной — даст тугие бутоны

Опытные дачники поделились секретом, как оживить розовый куст после бурного весеннего и летнего цветения. Даже в сентябре роза даст тугие бутоны, если напитать грунт всеми необходимыми микроэлементами.

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Почву под розами до внесения удобрения нужно обязательно обильно полить. Иначе можно сжечь корневую систему кустов подкормкой. Лучше всего удобрять почву после дождя, когда грунт хорошо пропитан водой.

В сентябре розам нужны фосфор и калий — эти микроэлементы помогут побегам вызреть и лучше перенести зимние морозы. Первую подкормку следует проводить в середине сентября (с 10-15 числа). По 1 ст.л. суперфосфата и сернокислого калия на ведро воды. Поливаем этим удобрением каждый куст — берем по 3 литра.

Подкормку обычно вносят каждые две недели вплоть до середины октября. То есть всего их получится три.

По материалам kp.ru