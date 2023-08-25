Выгодный вклад с кешбэком от «Госуслуг»: выявлен новый трюк телефонных мошенников

Специалисты банка ВТБ выявили новую схему телефонного мошенничества. На фоне повышения ключевой ставки Банка России злоумышленники стали обзванивать людей с предложениями разместить свои накопления якобы на вкладах с повышенной доходностью и кешбэком от «Госуслуг» и ЦБ РФ.

«Сценарий выглядит следующим образом: клиенту банка поступает звонок с неизвестного номера, человек представляется сотрудником «Госуслуг» и убеждает собеседника инвестировать свои средства, чтобы увеличить доходность накоплений», - цитирует ТАСС специалистов банка. «Для дополнительной аргументации мошенник сообщает о повышении ставок в российских банках, предлагает убедиться в этом «лично в Центробанке» и соединяет якобы с сотрудником регулятора. Лжесотрудники обещают разместить средства на «безопасном» счете и даже предоставить кешбэк с накоплений».

Ну а дальше злоумышленники по накатанной схеме просят потенциальную жертву пройти проверку персональных данных, сообщить код из СМС, логин или пароль для входа в банковское приложение. Получив доступ к счету обманутого, мошенники выводят деньги и перестают выходить на связь.

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Хитроумные обманщики представляются сотрудниками сразу двух известных государственных структур, чтобы усыпить бдительность жертвы. Однако ни «Госуслуги», ни Центробанк никогда не будут звонить людям с предложением разместить деньги, да еще и на безопасном счете с кешбэком.