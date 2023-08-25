Главная подкормка для клубники: посыпьте кусты этой смесью в конце сезона — в новом году ягоды будет тьма

Бывалые дачники уже давно уяснили, что урожай клубники зависит от подкормки в конце сезона. Поэтому они никогда не пропускают это важное мероприятие.

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Чтобы собрать в новом сезоне рекордное количество ягод, нужно угостить культуру самодельным удобрением из древесной золы и табачной пыли. Эта подкормка даст клубнике все необходимые питательные элементы. Кроме того, зола обеспечит защиту от грибка, а второй ингредиент отпугнет вредителей.

Все просто. Смешайте оба компонента в равных частях, а затем посыпьте получившимся составом листьям растений и почву под ними.

Подкормку нужно внести дважды. Первую следует провести в августе, а вторую – в сентябре. Если все сделать по инструкции, то культура заложит огромное количество почек на будущий год.

Источник: tut-news.ru