Обязательно внесите это удобрение под огурцы в конце августа - плоды будут сладкими и хрустящими

Опытные садоводы напоминают, что в конце августа огурцы надо обязательно удобрять калийными удобрениями. Тогда овощи будут сладкими, хрустящими и очень сочными.

«Калий способствует качеству урожая. Лучше всего подойдут такие подкормки как xлopиcтый кaлий, cульфaт кaлия, кaлимaг, кaлимaгнeзия и даже дpeвecнaя зoлa», - заявил агроном Михаил Воробьев Teleprogramma.pro.

Удобрения надо разводить согласно инструкции и поливать под корень. Вы удивитесь эффекту.

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