Берите только эту колбасу — приготовлена из натурального мяса по ГОСТу, без канцерогенов

Эксперты Роскачества назвали лучшую марку колбасы, которая приготовлена из натурального мяса. В ее составе нет сои и канцерогенов. Эта марка колбасы отвечает всем стандартам качества и ГОСТу. Ее можно купить в любом магазине.

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Всего проверку прошли 29 марок различной колбасной продукции. Все они представлены на отечественном рынке. Среди лидеров оказалась колбаса из натурального сырья — это сервелат «Ближние горки». В этой продукции эксперты не обнаружили следов усилителей вкуса, стабилизаторов и консервантов.

По материалам vnimanie.pro