Смородина будет благодарна: эта процедура в сентябре обеспечит вас шикарным урожаем в новом сезоне

Кусты смородины требуют внимания даже после завершения периода плодоношения. Если не обеспечить им должный уход осенью, то в будущем году урожай будет в разы меньше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Помимо подкормок, кустарник остро нуждается в защите от вредителей и болезней. Поэтому опытные садовники проводят соответствующую обработку в первой половине сентября.

Чтобы приготовить эффективный состав самостоятельно, нужно раздобыть 25 граммов хозяйственного или дегтярного мыла, а также 100 граммов древесной золы.

Эти ингредиенты следует растворить в 5 литрах воды. Полученный состав необходимо перелить в емкость с пульверизатором и использовать для опрыскивания надземной части смородины.

Сделайте все в соответствии с данной инструкцией. И кустарник обязательно порадует вас большим количеством крупных ягод в новом сезоне.

Источник: tut-news.ru