Приятный запах! Побрызгали стельки кроссовок копеечным средством - никогда не будут вонять

Часто так бывает, что кроссовки по прошествии времени начинают вонять изнутри. И избавиться от проблемы иногда трудно. Многие просто выбрасывают обувь в мусорку.

Однако есть действенный способ борьбы с неприятным запахом. Поможет столовый уксус. Разведите средство с водой в пропорции 3 к 1. Далее смочите в смеси бумажное полотенце и обработайте стельки.

Кроссовки после процедуры надо оставить на три дня, чтобы выветрились. После - запаха не будет вообще. А если вы обрызгаете дезодорантом, то обувь излучит приятный аромат на долгое время.

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