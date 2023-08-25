Объявлен курс доллара на 18 сентября: в ЦБ сделают заявление, котировки улетят

Экономические аналитики уверены, что курс доллара будет расти в ближайший месяц. Причем на 15 сентября запланировано совещание в Центробанке по поводу повышения ключевой ставки. Но вряд ли оно состоится.

«Ставку не будут повышать в сентябре, ее уже повысили ранее. Эффекта это сильного не дало. Потому что причина падения рубля - в дефиците бюджета», — заявила экономист Екатерина Константинова.

Эксперт отметила, что к 18 сентября, доллар может дорасти до 100 рублей. Котировки, можно сказать, снова улетят в небо.

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