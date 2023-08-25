Роскачество назвало лучшую марку сухого корма для кошек по ГОСТу — дешевенький, без токсинов

Лучшие марки сухого корма для кошек. Фото: Global Look Press

Дешевенький, не значит плохой!

Эксперты Роскачества назвали лучшую марку сухого корма для кошек. Единственный продукт из числа тех, что прошли проверку, был полностью одобрен исследователями, он соответствует стандартам качества и ГОСТу.

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И это марка сухого корма для кошек Blitz. Несмотря на свою дешевизну, этот продукт отвечает всем стандартам Роскачества. 

«В сравнении с продукцией премиум-сегмента дешевые сухие корма (стоимостью от 23 до 46 рублей за 100 г.) могут обеспечить питомца всеми необходимыми аминокислотами, витаминами и не содержать токсичных элементов, либо опасных добавок», — добавили в ведомстве.

В лидерах и другие марки относительно бюджетной категории: Nature's table, Whiskas и Kitekat — продукция, произведенная в Подмосковье.

По материалам ТАСС

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