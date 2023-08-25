Роскачество назвало лучшую марку сухого корма для кошек по ГОСТу — дешевенький, без токсинов

Эксперты Роскачества назвали лучшую марку сухого корма для кошек. Единственный продукт из числа тех, что прошли проверку, был полностью одобрен исследователями, он соответствует стандартам качества и ГОСТу.

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И это марка сухого корма для кошек Blitz. Несмотря на свою дешевизну, этот продукт отвечает всем стандартам Роскачества.

«В сравнении с продукцией премиум-сегмента дешевые сухие корма (стоимостью от 23 до 46 рублей за 100 г.) могут обеспечить питомца всеми необходимыми аминокислотами, витаминами и не содержать токсичных элементов, либо опасных добавок», — добавили в ведомстве.

В лидерах и другие марки относительно бюджетной категории: Nature's table, Whiskas и Kitekat — продукция, произведенная в Подмосковье.

По материалам ТАСС