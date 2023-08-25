Назван лучший растворимый кофе: по вкусу не хуже премиального — от вареного никто не отличит

Лучшим растворимым кофе, по версии экспертов «МаркиКачества», стал продукт, который производится в Нидерландах. В ходе независимого исследования были приняты во внимание отзывы реальных потребителей, которые по достоинству оценили соотношение цены и качества данного кофе. Напиток действительно не уступает свежесваренному, из кофемашины. Он ароматный, густой и терпкий.

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Цена такого кофе в России вполне приемлемая — около 600 рублей за пачку в 200 граммов. Однако эта продукция представлена далеко не во всех магазинах. И это растворимый кофе Gevalia original.

По материалам markakachestva.ru