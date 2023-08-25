Взяли помидоры, базилик и острый перец: получилась закуска-объедение на зиму, все слюной изошли, мечтают слопать

Чтобы соленья на зиму были разнообразными и на любой вкус, можно добавить остроты и приготовить соус из томатов и базилика. Пикантной но кой послужит острый перец, а также порция чеснока.

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На 3 кг помидоров нам потребуется 2 острых перца, 100 гр базилика, 100 гр чеснока. Замаринуется это все при помощи 3 ст.ложек уксуса, 0,5 стакана сахара, 60 гр соли.

Прокручиваем на мясорубке помидоры и острый перец, базилик и чеснок.

Получившееся пюре выливаем в кастрюлю и ставим на огонь. Как только закипело, солим и высыпаем сахар. Кипятим еще 15-20 минут, вливаем уксус и убираем с плиты. Сразу же разливаем по банкам, закручиваем и кутаем в одеяло на сутки. Потом можно хранить в погребе или холодильнике.

По материалам Телеграм-канала «Домашние заготовки‎»