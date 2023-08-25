Почему вдруг помутнел рассол у маринованных огурчиков: зиму не продержатся – вот что надо сделать

Хозяйки перед тем, как мариновать огурцы, всегда сверяются с рецептом. Ведь любая ошибка может стать роковой, и рассол помутнеет, банка вздуется, овощи расквасятся и станут непригодны к хранению и употреблению в пищу.

Среди причин, по которым происходит помутнение рассола, могут быть плохая стерилизация тары, некачественные крышки, использование йодированной соли, неправильное хранение (в тепле).

Если в банке мутно, да еще и крышка вздулась, с такими огурцами следует попрощаться - употребление в пищу запрещено.

А вот если крышка идеально сидит, но мутность все же появилась, соленье еще можно спасти.

Надо слить рассол из банки, налить туда кипятка и «промыть» огурцы. В это время приготовить новый маринад, добавив чуть больше уксуса, чем ранее. И снова закатать.

По материалам сайта Belnovosti