Намариновали свежей морковки по-корейски: получилась нереально вкусная, все рецепт просят

Вкусную морковку по-корейски можно приготовить самостоятельно, более того, сделать заготовку на зиму из нового урожая. Рецепт очень простой, получается вдвойне вкуснее, ведь сделано своими руками.

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На 1 кг моркови надо взять 5 зубчиков чеснока, 2 ст.ложки сахара, 1 ч.ложки соли, 1 ст.ложку кориандра молотого, 2 ст.ложки уксуса, 0,5 ч.ложки черного молотого перца, щепотку красного молотого перца, 100-150 грамм растительного масла.

Натираем всю морковь на терке по-корейски, сверху насыпаем все специи, слегка мнем руками, добавляем уксус, раздавленный чеснок и вскипяченное растительное масло. Закуска готова! Раскладываем по банкам, закручиваем и убираем до зимы, либо наслаждаемся ею прямо сейчас (но лучше дать немного настояться).

По материалам Телеграм-канала «Домашние заготовки‎»