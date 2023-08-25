Салат «Фасолька» с помидорами и морковью – кулинарный шедевр на зиму: уплетаем банку за банкой, поэтому готовим сразу много

Фасоль на огороде уже поспела, и можно смело собирать урожай. Из нее получается изумительный салат с помидорами и перцем, готовить его просто.

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Нужно взять 6 стаканов фасоли, по 1 кг моркови и сладкого перца, 3 кг помидоров, 200 гр сахара и 2 ст ложки соли, а также 200 мл растительного масла. Консервирование происходит с уксусом, для этого берем 80 мл 9%-ной кислоты.

Промываем фасоль, замачиваем и отвариваем до готовности. Лук нарезаем, морковь натираем на терке, и все это тушим в большой посуде с растительным маслом в течение получаса, кладем туда нарезанные ломтиками помидоры и перец; сахарим, солим, вливаем уксус в финале тушения. После этого выкладываем фасоль и все вместе тушим в течение часа на слабом огне.

Горячим выкладываем в банки, закатываем крышками и убираем остывать, перевернув и укутав одеялом.

По материалам Телеграм-канала «Домашние заготовки‎»