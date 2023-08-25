Закатали помидоры в собственном соку на зиму: без уксуса, зато с чесночком

Разнообразить соленья на зиму можно, приготовив помидоры в собственном соку. Фишка закуски в том, что готовится она без капли уксуса. Важный ингредиент – чесночок. Впрочем, обо всем по порядку.

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На 10 кг помидоров берем 4 зубчика чеснока, 50 гр соли, а за сохранность разносола будут отвечать пол-чайной ложки лимонной кислоты.

Маленькие помидорки сохраняем целыми, крупные и спелые измельчаем в соковыжималке. Кашицу смешиваем с лимонной кислотой и солью, ставим на огонь, варим 10 минут.

Целые помидоры очищаем от кожуры, измельчаем чеснок и погружаем их в банки, заливаем кипяченым томатным соком и на 15 минут ставим банки на огонь – на дно кастрюли кладем полотенце, наливаем воду и погружаем банки по плечики. Держим 15 минут, достаем и закатываем крышками.

По материалам Телеграм-канала «Домашние заготовки‎»