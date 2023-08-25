Больше не драим унитаз, а просто опрыскиваем: трат никаких, зато чистота ослепительная, и запаха нет

Чтобы содержать в чистоте дом, хозяйке нужно немало времени и сил, а также внушительный бюджет – бытовая химия нынче дорогая. Однако, есть еще способы экономить, и не только деньги.

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В хозяйстве у каждой есть уксус. 9%-ная кислота является универсальным средством для поддержания чистоты, поэтому может без лишни трат помочь отмывать многое. Например, унитаз.

Это отдельная статья расходов у многих семей. Ведь чтобы не было запаха, приходится выискивать все новые – и дорогущие – средства. Однако, уксус помогает и отчистить, и убрать запах, и убить бактерии.

Просто распыляем через пульверизатор уксус, не разбавляя водой. Оставляем на стенках на несколько минут, после чего просто проходимся ершиком и смываем. Внешние части туалета можно также обработать уксусом, только сейчас разведите водой один к одному.

По материалам сайта Belnovosti