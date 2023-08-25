Творожная запеканка как в детском садике: нашли рецепт и теперь готовим постоянно – невозможно остановиться

Любимый вкус из детства – творожная запеканка, нежная и сладкая, которую давали на полдник в детском саду. Теперь ее можно повторить дома, тем более что готовится она просто, главное, учесть несколько секретов.

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Ингредиенты, которые потребуются, важно учесть до грамма. На 500 гр творога требуется 100 гр манки, столько же сахара, 50 мл молока, 2 яйца, 10 гр ванильного сахара, 50 гр сливочного масла.

Все компоненты запеканки должны быть комнатной температуры, это важный секрет успеха. Соединяем творог, масло, ванильный сахар и яйца. Взбиваем блендером, чтобы масса получилась однородная.

Затем манку и сахар вмешиваем в тесто и оставляем на 20 минут. Смазанную форму для запекания дополнительно обсыпаем манкой и наливаем туда нашу запеканку. Выпекаем на 200 градусах полчаса, выключаем, но не достаем сразу - важно дать блюду настояться 5 минут в тепле.

Подавать со сметаной, сгущенкой, повидлом или другим любимым соусом, ягодами или фруктами.

По материалам сайта Belnovosti