Отныне сырники всегда пышные и не разваливаются в сковородке: готовим по секрету хитрых хозяек

Сырники давно стали любимым блюдом россиян, но не у каждой хозяйки они получаются пышными. Случается, что даже разваливаются на сковородке, приобретая неаппетитный вид.

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Между тем, у опытных и хитрых хозяюшек есть свои секреты, и каждое их блюдо удается. Дело в твороге, который они используют. Изначально он должен быть пастообразным, то есть однородным. Поэтому перед приготовлением лучше его как следует размять.

Затем в ход идет 1 яйцо, на 600 гр творога 50 гр сахара, щепотка ванилина, соль. Все это тщательно перемешивается и только потом, в самом конец, добавляется мука – обычно это 60 граммов.

Когда сырники будут слеплены, их обваливают в муке. С каждой стороны обжаривают по 3-4 минуты, а потом еще отправляют в духовку на 7 минут при 180 градусах. Так они приобретают пышность.

По материалам сайта Belnovosti