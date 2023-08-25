Настоящие гении: в эти даты осенью чаще всего рождаются очень способные дети

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«У нас за интеллект отвечает Меркурий, есть даже формула, которая помогает все высчитать, но тут нужно время рождения до секунд. Осенью Меркурий очень хорошо и позитивно аспектирован с 1 по 5 сентября, с 16 по 20 октября и с 22 по 27 октября.

А чтобы прям Меркурий был во всей силе, то это будет лишь один день — 30 августа. Тут стоит даже талисман по Меркурию делать. Такие талисманы делают, чтобы ребенку легче учеба давалась. 30 августа заряжаются талисманы на Меркурия, тогда ребенку проще учится», – поделилась эксперт.