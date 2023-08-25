Ценники перепишут: экономист перечислил продукты, которые осенью в супермаркетах взлетят в цене

Осенью ценники в супермаркетах будут масштабно переписаны. Увы, в сторону увеличения. Прежних цен на продукты питания уже не будет. Об этом сообщил экономист Виталий Калугин.
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Подорожают курица, свинина, молоко, гречка, сахар, хлеб и другие продукты массового потребления. Цена вырастет на них в пределах 10%. Также изменится цена на фрукты, рыбу, говядину, колбасы, рассказал эксперт сайту «Федерал Пресс».
Ранее стало известно, что также будет дорожать чай и кофе. Эти любимые у россиян напитки вырастут в цене на 6-9% , поскольку импортное сырье взлетело в цене по причине неурожая.