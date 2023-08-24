Достаточно две ложки этой подкормки на грядку: свекла нальется на глазах — крупная и медовая

Многие дачники выращивают на своем участке овощи. Одной из самых не капризных является свекла. Однако даже ее надо подкармливать, чтобы получить хороший урожай. Агроном Анастасия Коврижных рассказала, чем нужно подкормить это растение в конце августа или начале сентября, чтобы корнеплоды стали крупными и сладкими.
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Финальная подкормка, по словам эксперта, должна состоять из удобрений с высоким содержанием фосфора и калия.
Она посоветовала использовать раствор суперфосфата и сульфата калия. Для подкормки надо взять по одной столовой ложке каждого удобрения и развести в 10 литрах воды. Получившимся раствором просто полейте грядку, пишут «Белновости»