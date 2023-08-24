Достаточно две ложки этой подкормки на грядку: свекла нальется на глазах — крупная и медовая

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Финальная подкормка, по словам эксперта, должна состоять из удобрений с высоким содержанием фосфора и калия.

Она посоветовала использовать раствор суперфосфата и сульфата калия. Для подкормки надо взять по одной столовой ложке каждого удобрения и развести в 10 литрах воды. Получившимся раствором просто полейте грядку, пишут «Белновости»