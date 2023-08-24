Яйца не будут трескаться и очистятся в миг: добавьте всего пару кусочков в кастрюлю — «волшебный» ингредиент

Яйца зачастую являются завтраком, а также их добавляют в самые разные блюда. Однако сварить их так, чтобы они не треснули, — умеют не все. А вот продвинутые хозяйки знают, что можно добавить в кастрюлю при варке яиц, чтобы они получились идеальные. Этот трюк поможет сделать так, что скорлупа не треснет в кипятке. А приятный бонус то, что яйцо очень легко очистится от скорлупы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Для этого понадобится всего лишь лимон. Эксперты заверяют, что надо кинуть пару кусочков этого цитруса в кастрюлю. Еще лучше будет, если добавить также столовую ложку лимонного сока, чтобы закрепить результат.
После этого лайфхака скорлупа моментально слетает с яйца. Эта хитрость всегда выручает во время готовки, сообщают «Белновости».