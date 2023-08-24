Яйца не будут трескаться и очистятся в миг: добавьте всего пару кусочков в кастрюлю — «волшебный» ингредиент

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Для этого понадобится всего лишь лимон. Эксперты заверяют, что надо кинуть пару кусочков этого цитруса в кастрюлю. Еще лучше будет, если добавить также столовую ложку лимонного сока, чтобы закрепить результат.

После этого лайфхака скорлупа моментально слетает с яйца. Эта хитрость всегда выручает во время готовки, сообщают «Белновости».